21:26

- Hamas ha accusato Israele di aver violato la tregua mediata dall'Egitto a Gaza per aver ucciso un palestinese di 21 anni e averne ferito altri 5 vicino al reticolato che segna il confine all'altezza di Rafah. Secondo fonti palestinesi il giovane stava inscenando una protesta mentre per gli israeliani stava tentando di aprire un varco nella recinzione fortificata e che i soldati hanno sparato prima in aria e poi ad altezza uomo.