foto Ap/Lapresse

14:44

- La Corea del Nord lancerà un missile a lunga gittata nei prossimi giorni. Lo annuncia l'agenzia ufficiale Kcna, precisando che il razzo metterà in orbita un satellite. In realtà, molti osservatori ritengono che Pyongyang in queste occasioni sperimenti test missilistici. Il lancio, spiega un responsabile del programma spaziale, è necessario dopo gli errori commessi con un analogo lancio ad aprile che aveva messo in allerta le diplomazie mondiali.