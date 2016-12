foto Ap/Lapresse

09:44

- Non si placa la tensione al Cairo dove vari gruppi islamisti, guidati dai Fratelli Musulmani, si preparano a diversi cortei in favore del presidente Mohammed Morsi, in risposta alle manifestazioni dell'opposizione laica e liberale degli ultimi giorni. Intanto a piazza Tahrir prosegue il sit-in di protesta contro il decreto costituzionale con cui Morsi il 22 novembre ha blindato e aumentato i suoi poteri.