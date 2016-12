foto Ansa

- Bradley Manning, il caporale americano che ha fornito a Julian Assange e alla sua WikiLeaks i documenti della più grande fuga di segreti nella storia Usa, da due anni in attesa di processo era così depresso di aver pensato di suicidarsi impiccandosi legando le lenzuola del letto per formare un cappio. Questo nei primi giorni della sua prigionia in Kuwait. Lo ha rivelato lo stesso Manning durante un'udienza preliminare.