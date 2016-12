foto Ap/Lapresse

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez, rieletto per la quarta volta il 7 ottobre scorso, starebbe soffrendo di una dolorosissisma metastasi alle ossa innescata dal tumore alla pelvi di cui soffre da anni. Per questo è da alcuni giorni a Cuba dove da sempre si è curato e dove è tornato più volte per altri trattamenti. Lo riferisce il quotidiano conservatore spagnolo "Abc", citando fonti di intelligence.