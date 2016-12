foto Ap/Lapresse Correlati Texas, altra sparatoria vicino all'università 21:23 - Tre persone sono morte durante una sparatoria al Casper College, nello Stato del Wyoming, in America. La polizia ha fermato il presunto killer, che è rimasto ferito durante l'intervento degli agenti. Al momento il campus è stato chiuso mentre agli studenti è stato detto di non spostarsi. Secondo la Nbc il killer avrebbe usato anche un'arma inconsueta: arco e frecce. La polizia non ha confermato. - Tre persone sono morte durante una sparatoria al Casper College, nello Stato del Wyoming, in America. La polizia ha fermato il presunto killer, che è rimasto ferito durante l'intervento degli agenti. Al momento il campus è stato chiuso mentre agli studenti è stato detto di non spostarsi. Secondo la Nbc il killer avrebbe usato anche un'arma inconsueta: arco e frecce. La polizia non ha confermato.

Il portavoce dell'istituto, Rich Fujita, ha fatto sapere che l'incidente è avvenuto intorno alle 9 ora locale (le 17 in Italia). La città di Casper è situata a circa 400 chilometri a nordovest di Denver.



Due dei morti sono stati trovati nel laboratorio di scienze fisiche dell'ateneo e il terzo in un'altro luogo della città. Non è chiaro se tra le vittime ci sia l'autore dell'aggressione.