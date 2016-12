I legali di Strauss Kahn smentiscono Le Monde: "6 mln alla cameriera del Sofitel? Solo fantasie"

foto Da video Correlati Il caso Strauss-Kahn

14:59

- I legali di Dominique Strauss-Kahn smentiscono Le Monde. "Il nostro cliente non si prepara affatto a versare 6 milioni di dollari alla cameriera del Sofitel di New Yok", hanno dichiarato. La notizia è uscita invece nel quotidiano francese, che ha scritto, in un articolo, che l'ex direttore del Fmi "si prepara a pagare" il silenzio di Nafissatou Diallo, la donna che lo accusa di stupro. Si tratta di "informazioni fantasiose e sbagliate", hanno commentato.