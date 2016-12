foto Ansa 11:02 - La commissione costituente egiziana ha adottato un progetto di Costituzione che sostituisca quella abrogata dopo la caduta di Hosni Mubarak ad inizio 2011. Lo ha annunciato il presidente della stessa commissione, Hossam El-Ghiriani. I membri dell'assemblea costituente, dominata dagli islamisti, hanno chiuso le votazioni sui 234 articoli del progetto di Costituzione che dovrà ora essere trasmesso al presidente Mohamed Morsi. - La commissione costituente egiziana ha adottato un progetto di Costituzione che sostituisca quella abrogata dopo la caduta di Hosni Mubarak ad inizio 2011. Lo ha annunciato il presidente della stessa commissione, Hossam El-Ghiriani. I membri dell'assemblea costituente, dominata dagli islamisti, hanno chiuso le votazioni sui 234 articoli del progetto di Costituzione che dovrà ora essere trasmesso al presidente Mohamed Morsi.

Il testo è frutto di diciannove ore consecutive di seduta, iniziata ieri a mezzogiorno e protrattasi per l'intera notte, e anche della Primavera Araba, che ha camcellato, non senza polemiche e recriminazioni, il periodo Hosni Mubarak.



Nell'annunciare l'approvazione dei 234 articoli del provvedimento il presidente dell'organismo, Hossam el-Ghiriani, ha precisato che è avvenuta all'unanimità, malgrado i lavori fossero stati boicottati dalle forze di opposizione laiche e liberali, oltre che dalla minoranza copta, soprattutto a causa del mantenimento della contestata norma in base alla quale la sharia, la legge coranica, costituisce la principale fonte giuridica. Ultima tappa sarà un referendum popolare.



ElBaradei: "Nuova Costituzione non durerà a lungo"

"La nuova Carta costituzionale egiziana non durerà a lungo". Lo ha dichiarato il leader riformista Mohamed ElBaradei, parlando all'emittente televisiva Al-Nahar dopo che l'Assemblea costituente ne ha approvato la bozza. Il premio Nobel per la Pace ha aggiunto di essere "rattristato dal vedere questi fatti mentre l'Egitto è così diviso" e ha definito il documento "parte del folklore politico, finirà nel cestino della spazzatura della storia". Secondo ElBaradei, l'Assemblea ha ormai perso la sua legittimità.