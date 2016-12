foto Ap/Lapresse

01:09

- Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha affermato che gli Stati Uniti prevedono di "fare di più" sul fronte della crisi in Siria. "Sono certa - ha detto a un convegno a Washington - che nelle prossime settimane si farà molto di più". Ieri il New York Times citava fonti governative secondo cui l'amministrazione Obama sarebbe pronta a un ripensamento della sua strategia in Siria.