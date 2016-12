foto Ap/Lapresse

00:10

- Ha rifiutato due proposte di matrimonio, e per vendetta è stata decapitata. Vittima è una 14enne afghana, aggredita mentre tornava a casa, nel villaggio di Kulkul, dopo essere andata al vicino pozzo per prendere l'acqua. La polizia ha arrestato due uomini (i pretendenti, entrambi parenti della 14enne) per l'omicidio; secondo gli investigatori anche il padre della ragazzina era contrario alle nozze, perché riteneva che la figlia fosse troppo giovane.