foto Ansa

22:55

- E' scontro anche al Palazzo di Vetro dell'Onu, dove si attende il voto per l'ammissione della Palestina all'Onu come Paese osservatore, tra il leader dell'Anp, Abu Mazen, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Il primo ha chiesto all'Onu di dare alla Palestina "un certificato di nascita" perché "crediamo nella pace e la nostra gente ne ha un disperato bisogno". Il secondo ha bollato il discorso dell'avversario come "ostile e velenoso".