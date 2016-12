foto Ansa 17:05 - Chiuso il tunnel della Manica, che collega Parigi a Londra, a causa di un incendio divampato a bordo di un treno. "Il traffico, fermo da due ore, riprenderà un'ora prima rispetto alle nostre aspettative iniziali", ha detto Yves Szrama, direttore delle comunicazioni aziendali dell'Eurotunnel. - Chiuso il tunnel della Manica, che collega Parigi a Londra, a causa di un incendio divampato a bordo di un treno. "Il traffico, fermo da due ore, riprenderà un'ora prima rispetto alle nostre aspettative iniziali", ha detto Yves Szrama, direttore delle comunicazioni aziendali dell'Eurotunnel.

Ad andare a fuoco nel tunnel sotto il mare è stata una navetta merci. L'incendio non ha però causato feriti, come ha sottolineato Yvew Szrama, responsabile per la comunicazione della società Eurotunnel.



La navetta incendiata trasportava 29 camion dalla Gran Bretagna alla Francia e l'incidente è avvenuto a sette chilometri di distanza dall'uscita. "Il convoglio è stato portato fuori dal tunnel - ha spiegato ancora Szrama - su una corsia d'emergenza. Un solo camion e il suo carico sono andati distrutti dall'incendio, che è stato domato rapidamente". A bordo della navetta c'erano 36 persone e nessuna di loro è rimasta ferita.