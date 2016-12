foto Ap/Lapresse 21:38 - L'Italia voterà a favore dell'ingresso della Palestina fra gli Stati osservatori all'Onu. Lo ha comunicato Palazzo Chigi. La decisione del governo italiano di sostenere la richiesta palestinese, ha precisato il premier Mario Monti, "non implica nessun allontanamento dalla forte e tradizionale amicizia nei confronti di Israele". - L'Italia voterà a favore dell'ingresso della Palestina fra gli Stati osservatori all'Onu. Lo ha comunicato Palazzo Chigi. La decisione del governo italiano di sostenere la richiesta palestinese, ha precisato il premier Mario Monti, "non implica nessun allontanamento dalla forte e tradizionale amicizia nei confronti di Israele".

Ciò è un incoraggiamento al dialogo e alla pace da parte dell'Italia. "Il Presidente Monti - informa ancora Palazzo Chigi - ha telefonato al presidente Mahmoud Abbas e al primo ministro Benjamin Netanyahu per spiegare le motivazioni della scelta italiana. Nel dare sostegno alla risoluzione, l'Italia, in coordinamento con altri partner europei, ha in parallelo chiesto al presidente Abbas di accettare il riavvio immediato dei negoziati di pace senza precondizioni e di astenersi dall'utilizzare l'odierno voto dell'Assemblea Generale per ottenere l'accesso ad altre agenzie specializzate delle Nazioni unite, per adire la corte penale internazionale o per farne un uso retroattivo".



Il presidente, "nel ribadire che questa decisione, non implica nessun allontanamento dalla forte e tradizionale amicizia nei confronti di Israele" e ha garantito a Netanyahu il "fermo impegno italiano ad evitare qualsiasi strumentalizzazione che possa portare indebitamente Israele, che ha diritto a garantire la propria sicurezza, di fronte alla Corte Penale Internazionale".



Israele: "Molto delusi dall'Italia

"Siamo molto delusi dalla decisione dell'Italia - uno dei migliori amici di Israele - di sostenere l'iniziativa unilaterale dei Palestinesi alle Nazioni unite". Sono le parole espresse a caldo dell'ambasciatore israeliano a Roma.



L'Associazione nazionale palestinese a Roma esulta

La decisione dell'Italia di votare a favore per la nascita della Palestina come "Stato non membro" all'Onu riflette "lo spirito del Paese per la libertà e il rispetto dei diritti umani" e testimonia la "vicinanza dell'Italia, da sempre, al processo di pace" in Medioriente. Così il rappresentante dell'Anp a Roma Sabri Ateyeh.

I ringraziamenti di Abu Mazen all'Italia

Il presidente dell'Anp Abu Mazen "esprime il proprio ringraziamento al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al premier Mario Monti" dopo l'annuncio del voto favorevole italiano allo status di 'Stato non membro osservatore' della Palestina all'Onu. Lo ha detto all'Ansa Nemer Hammad, consigliere dello stesso Abu Mazen. "Questo è un voto nella direzione giusta e naturale per un grande Paese come l'Italia", ha detto Hammad, convinto che "una stagione in cui l'Italia aveva perso la sua identità e il suo ruolo nel Mediterraneo sia passata".