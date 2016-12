foto Ap/Lapresse 08:36 - Vincita record per due cittadini statunitensi che si sono portati a casa i 550 milioni di dollari del primo premio della lotteria Powerball, sorta di superenalotto americano. Secondo diversi media Usa, i biglietti vincenti sono stati venduti in Arizona e Missouri. Il premio da 550 milioni di dollari è il secondo più alto nella storia del Powerball, che si gioca in 43 Stati più il District of Columbia e le Virgin Islands. - Vincita record per due cittadini statunitensi che si sono portati a casa i 550 milioni di dollari del primo premio della lotteria Powerball, sorta di superenalotto americano. Secondo diversi media Usa, i biglietti vincenti sono stati venduti in Arizona e Missouri. Il premio da 550 milioni di dollari è il secondo più alto nella storia del Powerball, che si gioca in 43 Stati più il District of Columbia e le Virgin Islands.

Si tratta del montepremi più alto mai vinto con il Powerball ed è il secondo più alto mai messo in palio in assoluto. In cima alla classifica i 656 milioni di dollari dell'altra multistatale americana, il Megamillions, vinti nel marzo 2012.



Il sito di Powerball è andato rapidamente in tilt subito dopo l'annuncio dei numeri vincitori (5, 23, 16, 22, 29, con il Powerball 6). La febbre del gioco era tale che, alla vigilia della chiusura della lotteria, si sono venduti 160mila ticket al minuto.



Oltre ai due super vincitori in Arizona e Missouri, biglietti vincenti da 2 milioni di dollari ciascuno sono stati venduti in Colorado, Connecticut, Florida, Maryland, New Mexico, Ohio e South Carolina. In totale, hanno vinto premi minori 8,9 milioni di persone.