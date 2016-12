Afghanistan, rifiuta di sposarsi: 15enne decapitata dal "marito" rifiutato

foto Ap/Lapresse

07:38

- Due uomini sono stati arrestati in Afghanistan per aver ucciso una ragazza quindicenne: uno dei due si era visto rifiutare dalla famiglia della ragazza la proposta di matrimonio per la giovane. L'adolescente, secondo la polizia, portava l'acqua da un fiume verso casa, in un villaggio nella provincia di Kunduz, quando è stata assalita dai due uomini che le hanno tagliato la gola.