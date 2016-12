foto Ap/Lapresse

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha messo in guardia sulle conseguenze negative che un intervento militare nel nord del Mali potrebbe avere sulla situazione umanitaria e i diritti dell'uomo, in un rapporto indirizzato al Consiglio di Sicurezza. "Se un intervento militare nel nord del Paese non è ben organizzato potrebbe aggravare la situazione umanitaria già estremamente fragile" ha fatto sapere infatti Ban Ki-moon.