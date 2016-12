Nuove cure a Cuba per Chavez

06:10 - E' di nuovo giallo sulle condizioni di salute di Hugo Chavez. Il presidente venezuelano è tornato infatti a Cuba, dove già si era sottoposto a numerose cure per sconfiggere il cancro. Ufficialmente il viaggio si è reso necessario per effettuare alcuni trattamenti per ridurre gli effetti collaterali della radioterapia, ma le scarse apparizioni delle ultime settimane lasciano molti dubbi sul reale stato di salute di Chavez.