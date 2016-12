foto IberPress

01:04

- Il 26 novembre del 2012 sarà ricordato come il primo giorno nel quale a New York non si è registrato neanche un crimine violento: nessuno ha sparato o accoltellato qualcuno. Lo riferisce la polizia di New York, sottolineando che non si ha memoria di una simile "giornata pacifica" a partire dal 1949. E la strordinarietà della giornata è in linea con il calo generale (-23%) degli assassinii: da gennaio ci sono stati 366 omicidi contro i 472 del 2010.