- La richiesta all'Onu di riconoscimento della Palestina come Stato osservatore non membro non aiuterà palestinesi e israeliani a raggiungere un accordo di pace a due Stati. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Hillary Clinton, alla vigilia del voto da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. "La strada di una soluzione passa attraverso Gerusalemme e Ramallah, non New York", ha detto.