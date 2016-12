Film anti-islam, Egitto: chiesta la pena di morte

foto Ap/Lapresse Correlati "Innocence of Muslims", il film considerato blasfemo 13:02 - I giudici dall'Alta corte per la sicurezza centrale egiziana hanno chiesto la condanna alla pena di morte per i sei imputati copti (tutti attualmente negli Usa) accusati di avere prodotto il film anti-islam "L'innocenza di Maometto". I giudici hanno chiesto, come previsto dalla legge egiziana, l'autorizzazione per la condanna al gran mufti. - I giudici dall'Alta corte per la sicurezza centrale egiziana hanno chiesto la condanna alla pena di morte per i sei imputati copti (tutti attualmente negli Usa) accusati di avere prodotto il film anti-islam "L'innocenza di Maometto". I giudici hanno chiesto, come previsto dalla legge egiziana, l'autorizzazione per la condanna al gran mufti.

I giudici hanno inoltre condannato a 25 anni di reclusione per il film anti-islam un altro egiziano copto emigrato negli Usa.



La trasmissione del filmato blasfemo su Youtube aveva scatenato a settembre una serie di violente proteste nel mondo arabo e musulmano. L'evento più sanguinoso si era registrato l'11 settembre, quando alcuni miliziani armati attaccarono il consolato americano a Bengasi, in Libia, uccidendo l'ambasciatore statunitense Chris Stevens, insieme ad altri tre diplomatici.



Egitto, condannato a morte il reverendo Usa che bruciò il Corano

Sempre gli stessi giudici dall'Alta corte per la sicurezza centrale egiziana che ha chiesto la pena di morte per gli imputati del processo del film anti-islam, hanno condannato a morte il reverendo americano Terry Jones, noto per avere bruciato in passato copie del Corano.