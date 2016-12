foto Dal Web 07:57 - Sono sei le persone arrestate in Brasile in un'operazione contro una banda specializzata nel furto di orologi di lusso. Nel corso delle indagini, la polizia ha scoperto che la banda è coinvolta in omicidi di agenti di polizia a San Paolo e ha un legame anche con la morte del turista italiano, Tommaso Lotto ucciso nel mese di luglio. Il nostro connazionale era in macchina con un amico quando è stato aggredito da due malviventi su una moto. - Sono sei le persone arrestate in Brasile in un'operazione contro una banda specializzata nel furto di orologi di lusso. Nel corso delle indagini, la polizia ha scoperto che la banda è coinvolta in omicidi di agenti di polizia a San Paolo e ha un legame anche con la morte del turista italiano, Tommaso Lotto ucciso nel mese di luglio. Il nostro connazionale era in macchina con un amico quando è stato aggredito da due malviventi su una moto.

Dall'inizio dell'anno, almeno 96 agenti sono stati assassinati durante il feroce conflitto urbano in corso a San Paolo tra polizia e banditi.



Lotto era appena arrivato in Brasile quando è avvenuta la tragedia: il giovane è stato freddato da due rapinatori che in moto avevano affiancato l'auto sulla quale si trovava, ferma a un semaforo rosso in uno dei quartieri più eleganti della città.