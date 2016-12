foto Afp

- Il maltempo non sferza solo l'Italia. Centinaia di abitanti del Galles sono stati evacuati per le inondazioni che colpiscono diverse regioni del Regno Unito e minacciano di proseguire per le prossime 48 ore. Lo ha reso noto l'Agenzia britannica per l'ambiente. Sono quattro le vittime delle piogge. Più di 1.100 abitazioni sono state danneggiate.