20:10

- Il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, si appresta a tornare a Cuba per riprendere le cure mediche. Chavez è stato operato tre volte nell'isola, a partire dal giugno 2011, per un cancro. Si tratterrà a Cuba "per un tempo indefinito", hanno precisato i media di Caracas, ricordando che il Parlamento ha dato via libera al viaggio all'Avana, dove sei mesi fa era stato sottoposto all'ultima sessione di radioterapia.