foto Afp

06:43

- E' morto a Boston a 93 anni Joseph Murray, il chirurgo che portò a termine con successo il primo trapianto di rene e più tardi vinse un premio Nobel per i suoi studi in medicina e fisiologia. Murray è morto in seguito ad un ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi. Murray e la sua equipe completarono il primo trapianto di organo umano nel 1954, prendendo un rene da un gemello omozigote e trapiantandolo sul suo fratello gemello.