foto Ap/Lapresse

20:41

- Tre italiani sono bloccati da ieri sul Dome des Ecrins, in Francia, a circa 4mila metri di quota. L'allarme è scattato quando gli alpinisti hanno chiamato i parenti. Il Soccorso alpino ha tentato inutilmente un primo recupero ma le guide hanno dovuto rinunciare per una tempesta di neve. I tre, esperti e ben equipaggiati, ora dovranno affrontare una seconda notte all'addiaccio, con temperature di parecchi gradi sotto lo zero.