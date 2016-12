Germania, rogo in laboratorio disabili: 14 morti

foto Ansa Correlati Guarda il rogo

16:32 - Ci sarebbero almeno 14 morti e sette feriti nell'incendio di un laboratorio all'interno di un istituto per disabili nella cittadina tedesca di Titisee-Neustadt, nella Foresta Nera. Al momento dell'incidente nella struttura erano presenti circa 120 persone. Ancora non chiare le cause del rogo.

L'incendio sarebbe partito da un'esplosione in un deposito, ma non è ancora chiaro se sul posto fossero stoccati materiali chimici. I vigili del fuoco hanno messo in salvo moltissime persone fra disabili e personale anche utilizzando diversi elicotteri per le operazioni di salvataggio. Nella fabbrica di lavorazione del legno sono impiegate circa 120 persone, con diverse disabilità fisiche e psichiche.