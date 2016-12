foto Ansa

12:37

- Almeno due caccia-bombardieri lealisti hanno attaccato in Siria il comando unificato del Libero Esercito al confine con la Turchia, nei pressi di Atma. Lo ha affermato un portavoce dell'opposizione, spiegando che i due velivoli avevano sorvolato l'area per circa un'ora prima di entrare in azione. Dopo l'attacco, il governo di Ankara ha fatto alzare in volo alcuni caccia turchi che si sono portati sulla zona.