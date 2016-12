In Arabia Saudita, arriva il sistema per pedinare le donne

- Non bastava il divieto di votare, guidare e di muoversi da sole per la città. Il controllo degli uomini sauditi sulle donne deve essere totale. Ecco quindi un nuovo strumento di controllo approvato dal governo di Riyad che avverte le famiglie delle donne se queste provano a lasciare il paese. A partire dalla scorsa settimana i tutori delle donne saudite – padri, mariti o fratelli – potranno ricevere sui propri cellulari un sms che li informa se la donna posta sotto la loro tutela legale ha attraversato le frontiere del regno, anche nel caso in cui viaggi accompagnata.

A rendere nota la nuova forma di controllo è stata su twitter Manal al Sharif, attivista saudita nota in tutto il mondo per la sua battaglia per ottenere il diritto delle donne a guidare. Manal è stata avvisata da una coppia amica: lo sposo, che viaggiava con sua moglie, ha ricevuto un sms dai servizi per l’immigrazione, che lo informava che la moglie aveva "lasciato l’aeroporto internazionale di Riyad".

Nello stato wahabita, in cui vige un'interpretazione radicale dell'Islam, il controllo delle donne da parte degli uomini è totale. Queste non hanno il diritto di lasciare il regno senza un’autorizzazione del loro tutore e all’aeroporto o alle frontiere del regno devono mostrare un foglio da questi firmato che le autorizzi al viaggio.

L'unico spazio di libertà in cui le donne possono denunciare i loro disagi è la rete, Twitter in testa. "È la tecnologia asservita a una mentalità arretrata: vogliono rendere le donne prigioniere”, cinguetta la scrittrice Badriya al Bishr, che ha denunciato nei suoi romanzi la schiavitù delle saudite. " Ilgoverno farebbe meglio a occuparsi delle donne sottoposte alla violenza familiare”.

Alcune donne avevano lanciato nel 2011 una campagna per sfidare uno dei tanti divieti (quello di guidare) indirizzando una petizione al re, senza ottenere alcun risultato. Il re Abdallah ha concesso il diritto di voto alle donne a partire dalle elezioni amministrative nel 2015, oltre ad alleggerire la pressione della polizia religiosa, che punisce le donne non adeguatamente velate, o quelle di coppie non sposate. Ma le donne vogliono di più.

“L’establishment religioso fa pressione per mantenere le restrizioni sulle donne, trattate come minorenni tutta la loro vita, anche se occupano posizioni di prestigio”, scrive l'attivista Souad al Shammari. "Non ci possano essere riforme reali in Arabia Saudita senza le opportune modifiche allo status della donna, e accordandogli parità con quello degli uomini”.

In ottobre, una direttiva del ministero della Giustizia autorizzava le avvocatesse a comparire in tribunale di fronte ai giudici a partire da novembre. Ma ad oggi nessuna donna ha mai varcato la soglia di un aula del regno.