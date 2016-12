Siria, l'esercito bombarda un campo di calcio: strage di bimbi in un sobborgo di Damasco

foto Reuters Correlati Le immagini dopo il bombardamento 10:57 - Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte nell'esplosione di una bomba a grappolo lanciata da un aereo dell'esercito siriano su un campo di calcio in un sobborgo di Damasco. Lo riferiscono gli attivisti dell'opposizione, che hanno pubblicato un video in Rete, in cui si vedono i cadaveri dei bimbi con accanto le madri disperate. - Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte nell'esplosione di una bomba a grappolo lanciata da un aereo dell'esercito siriano su un campo di calcio in un sobborgo di Damasco. Lo riferiscono gli attivisti dell'opposizione, che hanno pubblicato un video in Rete, in cui si vedono i cadaveri dei bimbi con accanto le madri disperate.

La notizia si era diffusa domenica sera, dopo che i residenti di Dayr al Asafir, sobborgo di Damasco, avevano denunciato il crimine, pubblicando sul web alcune drammatiche immagini. I media ufficiali siriani non danno notizia dell'accaduto, mentre secondo il bilancio dei residenti le vittime sono dieci, di cui nove bambini.



Nei filmati diffusi si vedono anche altre cluster bomb inesplose nei campi agricoli vicino alle case, mentre delle submunizioni mostrate dai residenti hanno delle lettere in cirillico: "Ecco quello che la Russia ci manda", afferma un anziano di Dayr al Asafir, accusando esplicitamente il principale alleato internazionale del regime del presidente Bashar al Assad.



Negli ultimi mesi sono cresciute le accuse contro il governo siriano, che avrebbe ripreso a usare le bombe a grappolo, accuse che Damasco ha sempre smentito. Secondo gli attivisti dei Comitati di coordinamento locale, sono state 117 le vittime delle violenze ieri in Siria, tra cui 14 bambini.