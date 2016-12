Pakistan, 13 morti per colpa di uno sciroppo

foto Dal Web

06:22

- Almeno 13 persone sono morte nella città pachistana di Lahore dopo aver preso uno sciroppo per la tosse. Lo riferisce la Tv Samaa. Altre quattro sono in condizioni critiche. Le vittime sono tutte di età compresa tra i 15 e i 35 anni. La polizia intanto ha arrestato il farmacista che ha venduto il farmaco "Tyno" usato per calmare la tosse.