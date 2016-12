foto Ap/Lapresse

23:24

- Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente, in un incendio che si è sviluppato in mattinata al dipartimento di Stato, a Washington, dove erano in corso dei lavori di manutenzione ad alcune condutture. Secondo quanto riferisce la NBC News, gli operai sono riusciti a spegnere con degli estintori le fiamme rapidamente, ancora prima che arrivassero i pompieri. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano dell'edificio.