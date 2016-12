foto Ap/Lapresse

21:38

- I separatisti baschi dell'Eta, che dal 2011 hanno rinunciato alla lotta armata dopo oltre 40 anni di attacchi ed attentati e oltre 800 morti, hanno comunicato ai governi di Madrid e Parigi di essere pronti a sciogliersi se saranno accettate le loro richieste. In primis il trasferimento dei prigionieri in carceri più vicine a casa. Lo si legge sul sito web dell'Eta, i cui vertici sono stati decimati dagli arresti in Spagna e Francia.