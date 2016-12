foto Ap/Lapresse

14:37

- Una mega manifestazione di protesta contro Morsi è stata convocata per martedì al Cairo, a Piazza Tahrir, dai partiti liberali e socialisti che contestano i nuovi poteri auto-attribuitisi dal presidente egiziano. Bisogna marciare su piazza Tahrir per "annullare la fascista e dispotica dichiarazione costituzionale" emessa da Morsi giovedì, si legge in un comunicato del partito liberale.