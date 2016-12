- Si è spenta dopo 42 anni di coma tra le cure e l'affetto della sua famiglia. Edwarda O'Bara è scomparsa all'età di 59 anni, ma da quando ne aveva 17 non ha mai ripreso conoscenza. Tutta colpa di un coma diabetico dal quale non si più svegliata, nonostante la dedizione incessante dei suoi cari. A partire dalla mamma Kaye, morta nel sonno a 80 anni nella stessa stanza che divideva con la figlia. Una storia triste.

Mercoledì scorso l'annuncio: "E' con grande tristezza che annunciamo che Edwarda ora è con il Signore in cielo", c'era scritto sul sito web della famiglia. "Ha chiuso gli occhi e si è unita mia mamma in cielo," ha precisato la sorella Colleen. Quella stessa madre, morta cinque anni fa, che era stata custode costante della figlia fin da qundo nel 1970 è entrata in coma. Da allora e per 40 anni, sempre al suo fianco. Aveva portato Edwarda a casa a Miami Gardens e l'aveva alimentata con un tubo, girandola ogni due ore per evitare piaghe da decubito. E ancora: le leggeva storie, le metteva la musica, le parlava continuamente.

La sua incredibile dedizione ha persino ispirato Dr. Wayne Dyer a scrivere un libro che ripercorre questo amore infinito: "Una promessa è una promessa:. Una storia quasi incredibile di amore incondizionato di madre e che cosa possiamo imparare". Kaye ha sempre sostenuto che prendersi cura di sua figlia malata non era un peso, ma un piacere.Ora potranno ricongiungersi in cielo.