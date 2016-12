foto Reuters

- Almeno 412 persone sono state uccise in Kenya nel 2012 a causa di scontri interetnici per il controllo delle scarse risorse naturali. Lo rivela un rapporto pubblicato dall'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Secondo i dati forniti dal documento, inoltre, 256 civili sono rimasti feriti e 112 sono gli sfollati delle lotte tra clan rivali.