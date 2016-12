foto Dal Web 16:18 - Gli esperti del Centro di crittografia del Regno Unito hanno lanciato un appello attraverso la Bbc per decifrare un messaggio risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuto poche settimane fa nel camino di una villetta del Surrey. Il messaggio era attaccato alla zampa di un piccione del "Pigeon Service" morto almeno 70 anni fa e rimasto incastrato nella canna fumaria dell'abitazione. - Gli esperti del Centro di crittografia del Regno Unito hanno lanciato un appello attraverso la Bbc per decifrare un messaggio risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuto poche settimane fa nel camino di una villetta del Surrey. Il messaggio era attaccato alla zampa di un piccione del "Pigeon Service" morto almeno 70 anni fa e rimasto incastrato nella canna fumaria dell'abitazione.

Il messaggio è stato però cifrato in un codice da tempo dimenticato, e così gli esperti britannici hanno lanciato un appello affinché, se è ancora in vita, uno degli ufficiali che negli anni della guerra lavorava al centro di decrittazione di Bletchley Park si faccia avanti per tradurre il testo. Il messaggio appare infatti così:



AOAKN HVPKD FNFJW YIDDC

RQXSR DJHFP GOVFN MIAPX

PABUZ WYYNP CMPNW HJRZH

NLXKG MEMKK ONOIB AKEEQ

WAOTA RBQRH DJOFM TPZEH

LKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQ

KLDTS FQIRW AOAKN 27 1525/6



"A meno che non si ottengano maggiori informazioni su chi abbia spedito il messaggio e a chi fosse diretto, non saremo in grado di determinare il codice usato", ha spiegato uno storico del Gchq. "Non abbiamo molte speranze di risolvere il mistero - ha sottolineato - perché in questo tipo di operazioni i messaggi erano codificati in modo che potessero essere letti solo dal mittente e dal ricevente".



Il messaggio era diretto alla sezione XO2 - non ancora identificata - e portava la firma di un certo sergente W. Stot dell'esercito - anch'egli al momento sconosciuto. "Sono molte le persone ancora vive che hanno lavorato nei centri di comunicazioni durante la guerra", ha detto lo storico. "Se qualcuno ha informazioni riguardo questa vicenda potrebbe scriverci e forse saremo in grado di venire a capo di questo enigma".