foto Ansa Correlati Tafferugli tra fedeli Morsi e avversari 17:13 - Non si fermano gli scontri ad Alessandria d'Egitto, all'indomani della dichiarazione con la quale Mohammed Morsi ha aumentato i propri poteri, a discapito del Parlamento. Cinquanta persone sono rimaste ferite nei tafferugli tra i supporter del presidente egiziano e gli oppositori. "Ci tengo al diritto delle opposizioni e non mi preoccupo che siano forti", ha dichiarato, dal canto suo, Morsi. - Non si fermano gli scontri ad Alessandria d'Egitto, all'indomani della dichiarazione con la quale Mohammed Morsi ha aumentato i propri poteri, a discapito del Parlamento. Cinquanta persone sono rimaste ferite nei tafferugli tra i supporter del presidente egiziano e gli oppositori. "Ci tengo al diritto delle opposizioni e non mi preoccupo che siano forti", ha dichiarato, dal canto suo, Morsi.

Morsi: "Il mio obiettivo è trasferire i poteri"

"Lavoro per la stabilità economica e sociale e per il passaggio di poteri", ha detto Morsi, uscendo dal palazzo presidenziale per rivolgersi ai suoi sostenitori, che secondo alcune fonti sono 80mila. "Il mio obiettivo - ha assicurato - è il trasferimento dei poteri, vedrete. Le mie decisioni hanno lo scopo di salvaguardare la rivoluzione e il Paese".



Scontri e lacrimogeni a piazza Tahrir

Scontri anche nei dintorni di piazza Tahrir al Cairo: la polizia ha sparato lacrimogeni in un viale di accesso alla piazza. Almeno 15mila i dimostranti, venti i contusi. I manifestanti hanno anche appiccato il fuoco a tre sedi del partito Giustizia e Libertà, il braccio politico dei Fratelli Musulmani egiziani, a cui appartiene Morsi.