- In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha portato all'arresto di 28 palestinesi, tra cui almeno cinque membri legati ad Hamas del Consiglio Legislativo, il Parlamento palestinese. Quella che viene definita una vera e propria retata, è avvenuta a Ramallah, Qalqiya e Hebron. Intanto alcune navi russe in navigazione nel Mediterraneo orientale hanno ricevuto l'ordine di restare in zona per l'evacuazione dei cittadini russi dalla Striscia di Gaza.