Gaza, ucciso palestinese nonostante la tregua Hamas: "Israele così ha infranto l'accordo"

Gaza-Israele, conflitto a confronto 13:11 - Nuovo fatto di sangue nella Striscia di Gaza nonostante la tregua firmata due giorni fa. Un palestinese è stato ucciso dal fuoco di militari israeliani nel Sud della Striscia. Nell'incidente altri sette palestinesi sono rimasti feriti. Secondo Hamas si tratta della seconda infrazione dopo che ieri altri quattro palestinesi erano rimasti feriti. - Nuovo fatto di sangue nella Striscia di Gaza nonostante la tregua firmata due giorni fa. Un palestinese è stato ucciso dal fuoco di militari israeliani nel Sud della Striscia. Nell'incidente altri sette palestinesi sono rimasti feriti. Secondo Hamas si tratta della seconda infrazione dopo che ieri altri quattro palestinesi erano rimasti feriti.

L'uccisione è avvenuta immediatamente a ridosso dei reticolati eretti lungo la linea di demarcazione fra Israele e la Striscia.



Una retata israeliana in Cisgiordania ha portato all'arresto all'alba di 28 palestinesi, tra cui almeno cinque membri legati ad Hamas del Consiglio Legislativo, il Parlamento palestinese. La retata è avvenuta a Ramallah (la capitale amministrativa della Cisgiordania e sede del governo dell'Anp), a Qalqiya e Hebron. Secondo l'agenzia palestinese Maan, uno degli arrestati è Mahmoud al-Ramhi, segretario generale del Parlamento, residente ad El Bire, adiacente a Ramallah. A Samua, a sud di Hebron, è stato arrestato Basem Zairir; a Tulkarem sono stati arrestati altri due parlamentari, Fathi Qarawi e Riyad Radid; e un ultimo, Emad Nofal, è stato fermato a Qalqiya. Tra gli arrestati anche altri dirigenti di Hamas in Cisgiordania.



Alcune navi russe in navigazione nel Mediterraneo orientale hanno ricevuto l'ordine di restare in zona per l'evacuazione dei cittadini russi dalla Striscia di Gaza in caso di escalation del conflitto israelo-palestinese. Le navi in questione, tutte della flotta del Mar Nero, sono sei: l'incrociatore portamissili "Moskva", la nave Smetlivii, due navi da sbarco (Saratov e Novocerkassk), la grande nave cisterna Ivan Bubnov e un rimorchiatore. La flottiglia era diretta verso il Golfo di Aden per l'attività anti pirateria.