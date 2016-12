foto Ap/Lapresse

08:45

- Gruppi dell'opposizione egiziana hanno denunciato l'annuncio di un rafforzamento dei poteri del presidente Mohamed Morsi e hanno lanciato un appello per manifestazioni nazionali di protesta. "E' un colpo contro la legittimità... chiamiamo tutti gli egiziani a protestare in tutte le piazze d'Egitto", ha dichiarato Sameh Achour, capo del sindacato degli avvocati, in una conferenza stampa congiunta con Mohamed El Baradei e Amr Moussa.