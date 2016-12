foto Reuters

06:11

- Ancora una immolazione per il Tibet e ancora una volta nella zona di Rebkong, nella Cina occidentale, teatro della maggior parte di atti estremi in questo mese. Un diciottenne, Lubum Gyal, si è dato alle fiamme nella città di Dowa, nella provincia del Qinghai. Il suo atto estremo è il 79.mo dall'inizio di queste proteste, a febbraio 2009. Il giovane è morto in seguito alle ferite riportate.