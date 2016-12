foto Ap/Lapresse 13:01 - Una prosperosa tedesca di Unna, nel Nordreno-Westfalia, è finita sotto processo per tentato omicidio. L'amante scampato al fatale amplesso, riferisce la Bild, è un avvocato di 34 anni che 4 anni fa si era innamorato della corpulenta 33enne Franziska. Al giudice ha spiegato: "Ha cercato di soffocarmi con il suo seno durante un rapporto sessuale". Ma lei si è difesa: "Si è trattato solo di un incidente". - Una prosperosa tedesca di Unna, nel Nordreno-Westfalia, è finita sotto processo per tentato omicidio. L'amante scampato al fatale amplesso, riferisce la Bild, è un avvocato di 34 anni che 4 anni fa si era innamorato della corpulenta 33enne Franziska. Al giudice ha spiegato: "Ha cercato di soffocarmi con il suo seno durante un rapporto sessuale". Ma lei si è difesa: "Si è trattato solo di un incidente".

La "quasi" vittima del pericolosissimo incontro ravvicinato è entrata poi nei dettagli. "Stavamo facendo sesso, con lei a cavalcioni sopra di me, e io le stavo baciando il grosso seno", ha raccontato in giudizio l'avvocato. "Poi all'improvviso lei ha tenuto premuta la mia testa con tutta la forza contro il suo seno, tentando di soffocarmi fino a farmi diventare violaceo. Solo per miracolo sono riuscito a liberarmi con le ultime forze dall'abbraccio". Dopo essersi divincolato, l'uomo ha riferito di essere scappato nell'appartamento della vicina, da dove ha chiamato la polizia.



La donna ha confermato al giudice di aver compiuto giochi sessuali con l'amante, ma ha negato qualunque intento assassino.



Il suo oramai ex amante invece insiste: "Ha tentato di uccidermi e me lo ha confermato al telefono. Quando le ho chiesto perché avesse tentato di soffocarmi con i suoi seni", ha aggiunto, "mi ha detto testualmente: 'Tesoro, volevo solo renderti la morte più dolce possibile".