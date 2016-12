Poliziotto progetta di mangiare 100 donne

foto Ap/Lapresse

10:01

- La carne di cento giovani donne al posto del tradizionale tacchino. Questo doveva essere il menù per il giorno del ringraziamento nei piani di Gilberto Valle, poliziotto di New York di evidenti origini italiane. Valle ne ha discusso su una chat con un uomo non identificato e ora è detenuto con l'accusa di pianificazione di rapimento, tortura e cannibalismo. L'avvocato di Valle sostiene che fosse solo una fantasia di cattivo gusto, ma il giudice ha comunque negato l'uscita su cauzione indicando il comportamento di Valle come depravato e aberrante, del tutto inaccettabile per un pubblico ufficiale. Il processo è stato fissato per il 22 gennaio.