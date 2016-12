Hamas festeggia la tregua con Israele

Hamas ha proclamato una "Giornata nazionale di vittoria" in seguito alla tregua con Israele mediata da Stati Uniti ed Egitto con la quale spera di aver ottenuto fra l'altro un significativo allentamento del blocco alla Striscia. Stanotte decine di migliaia di persone hanno festeggiato nelle strade di Gaza, dove si sono sentiti spari in aria in segno di giubilo e dove sono stati distribuiti dolci.

22:12 Attentato bus, arrestati gli autori

Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, comunica che sono stati arrestati gli autori dell'attentato contro un bus a Tel Aviv ieri mattina.

17:42 Iran: "Israele in tregua perché debole"

L'accettazione d parte di Israele di una tregua a Gaza mostra che lo stato ebraico è "sempre più debole". Lo ha affermato Saeed Jalili, segretario del Consiglio Supremo di sicurezza nazionale iraniano. "Accettare la sconfitta dopo otto giorni significa che il regime sionista si sta sempre di più indebolendo" ha detto jalili in un comunicato sull'emittente Irib.

16:40 Fonti mediche: "Palestinesi uccisi sono 164"

Sale a "164 morti, di cui 43 bambini" il bilancio delle vittime palestinesi nei raid israeliani su Gaza, terminati ieri sera a seguito della tregua siglata da Hamas e Israele. A renderlo noto, attraverso le Comunità del mondo arabo in Italia, sono fonti mediche di Gaza secondo cui le ultime "due vittime" sono state estratte dalle macerie di un'abitazione poche ore fa mentre continuano "le ricerche dei dispersi".

15:20 Morto ufficiale israeliano ferito ieri

In un ospedale israeliano è deceduto un ufficiale dell'esercito (Boris Yarmulnik, 28 anni) ferito ieri da un colpo di mortaio palestinese ai bordi della striscia di Gaza. Lo riferisce il portavoce militare. Il bilancio complessivo delle vittime israeliane in questa tornata di violenze con Hamas sale così a sei. (

14:17 Haniyeh: "Tutti i gruppi rispettino la tregua"

Il capo dell'esecutivo di Hamas, Ismail Haniyeh, ha invitato tutti i movimenti della Striscia di Gaza a "rispettare la tregua".

10:46 Il premier turco elogia l'Egitto

Il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha elogiato il ruolo svolto dall'Egitto nella soluzione della crisi a Gaza. "Ora speriamo che questo cessate il fuoco regga", ha detto, definendo "un attacco all'umanità le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza".

09:56 Sirene nel sud di Israele, esercito: falso allarme

Sono state attivate per un falso allarme le sirene udite stamane nella zona di Ashqelon: lo ha affermato un portavoce militare israeliano. Ma abitanti della zona, citati dal sito Ynet, affermano di aver udito un'esplosione avvenuta nell'estremità settentrionale della striscia di Gaza, a ridosso del territorio israeliano.

09:26 Sirene di allarme risuonano a Israele

Sirene di allarme sono risuonate in due riprese presso la città israeliana di Ashqelon, a nord della Striscia di Gaza. Secondo il sito web Ynet un razzo palestinese lanciato verso Ashqelon sarebbe caduto all'interno della Striscia. E' il primo incidente da quando la scorsa notte è entrato in vigore la tregua fra Israele e Hamas.

08:14 L'Onu: "L'accordo sia rispettato"

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu accolgono con favore l'accordo per la tregua tra le parti in Medio Oriente, al fine di arrivare ad una cessazione duratura delle ostilità a Gaza e in Israele. In una dichiarazione adottata all'unanimità, i Quindici invitano le parti ad agire con serietà per rispettare l'accordo.

08:08 Il bilancio delle vittime palestinesi è di 160 morti

Nella popolazione si avverte già un senso profondo di sollievo per la fine dei bombardamenti israeliani in cui, secondo stime provvisorie, hanno perso la vita circa 160 palestinesi, fra cui molti civili e bambini. Ingenti i danni materiali alle abitazioni, agli uffici di governo e alle infrastrutture.

08:05 In Cisgiordania decine di arresti

Una sessantina di palestinesi sono stati arrestati la scorsa notte dall'esercito israeliano in località diverse della Cisgiordania. Lo riferisce il portavoce militare israeliano. Fonti locali aggiungono che fra gli arrestati figurano esponenti politici di Hamas e della Jihad islamica. Per il momento non è chiaro se queste retate siano da collegare all'esplosione di un ordigno ieri in un bus a Tel Aviv che ha provocato il ferimento di una ventina di persone.

