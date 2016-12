foto Ap/Lapresse

- I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu accolgono con favore l'accordo per la tregua tra le parti in Medio Oriente, al fine di arrivare ad una cessazione duratura delle ostilità a Gaza e in Israele. In una dichiarazione adottata all'unanimità, i Quindici invitano le parti ad agire con serietà per rispettare l'accordo.