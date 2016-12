foto Ap/Lapresse

23:35

- A causa di un problema tecnico non ancora individuato, "il secondo reattore", della centrale nucleare svizzera di Beznau, nel nord del Paese, è andata in blocco automatico, dopo che si è verificata una, "fuga di vapore (non radioattivo)", da un'area dell'impianto non a contatto con il reattore. Lo ha riferito la società proprietaria dell'impianto, la Axpo.