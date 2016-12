foto Ansa Correlati Eurogruppo, nulla di fatto per la Grecia

17:31 - "Dobbiamo reagire a molte rappresentazioni falsanti della vicenda europea e dare risposte efficaci in termini di legittimazione democratica del processo decisionale e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee". Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo l'incontro con il presidente francese Francois Hollande. L'inquilino dell'Eliseo, poi, lo ha elogiato: "E' un immenso onore ricevere un europeista di livello così elevato".

"Insieme per un accordo di bilancio europeo"

"Sono sicuro che l'Italia come la Francia avrà a cuore di cercare un compromesso intorno" al bilancio Ue: lo ha detto il presidente francese. Hollande ha sottolineato che l'intesa dovrà basarsi su "questioni semplici: l'Ue deve essere uno spazio di crescita e solidarietà, in un contesto in di controllo della spesa, ma preservando i due pilastri fondamentali dell'Ue, che sono la Pac e fondi di coesione". "Abbiamo convenuto che è necessario porre con grandissima energia nuovi impegni concreti per fare passi per il rilancio della crescita e l'occupazione in Europa", ha aggiunto Napolitano.



Caso Grecia, Napolitano: "Fuori discussione la sua esclusione"

"Sulla Grecia nell'euro Mario Draghi ha messo un punto. La Grecia è nell'euro, che è una conquista che intendiamo salvaguardare. E' fuori discussione la permanenza della Grecia nell'euro, e anche l'Italia farà la sua parte". Così Giorgio Napolitano al termine del vertice bilaterale all'Eliseo ha parlato del caso di Atene. "Ho buone speranze che raggiungeremo un accordo sulla Grecia", gli ha fatto eco Hollande.



Hollande: "Napolitano è un grande europeista"

"E' un grande onore e un immenso piacere ricevere il presidente della Repubblica italiana, innanzitutto perché è il presidente della Repubblica italiana e poi perché è Giorgio Napolitano": lo ha detto Hollande iniziando la conferenza stampa congiunta. "E' un immenso onore ricevere un europeista di livello così elevato. Tutta la sua vita politica è stata consacrata sia al suo Paese sia all'Europa l'Europa attraverso l'Italia e l'Italia attraverso l'Europa", ha aggiunto Hollande, sottolineando che il capo dello Stato ha "servito tanto bene il suo Paese".



Eurogruppo, Hollande: "Medierò con la Merkel"

"Nelle prossime ore e nei prossimi giorni cercherò di raggiungere un compromesso , sono certo che sarebbe positivo per tutti". Così il presidente della Repubblica francese ha risposto a chi gli chiedeva sui timori che una resistenza della Germania possa frenare la conclusione positiva dell'Eurogruppo e il futuro vertice Ue. "L'accordo ancora non c'è stato, ma il mio dovere è cercarlo e trovarlo, è troppo importante per la Grecia che ha profuso tutti gli sforzi richiesti - ha detto Hollande -, ma soprattutto è importante avere un accordo per l'Europa perché ci sarebbero dubbi sulla stabilità. Certo, non c'è solo la Francia, altrimenti ci riusciremmo, dobbiamo convincere altri Stati. Ciascun paese ha problemi di politica interna ma c'è un interesse superiore, e sono certo che la cancelliera Merkel curerà anche gli interessi dell'Europa, ovviamente con attenzione all'equilibrio fiscale interno".



Napolitano: "Insistere sulla crescita"

"Dobbiamo senza indugio aprire e percorrere la strada di un rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa. Non si possono giustificare tergiversazioni e resistenze passive". E' un passaggio dell'intervento di Napolitano alla Assemblea Nazionale.



"L'Italia sulla strada del risanamento"

L'Italia "con un vasto concorso di forze politiche in Parlamento, sta tracciando e seguendo un severo percorso di risanamento e cambiamento, e sta allo stesso tempo sollecitando una svolta verso una nuova prospettiva di crescita e sviluppo in Europa", ha sottolineato con orgoglio il presidente rimarcando come su questo piano "si stiano incontrando le azioni di governo" di Italia e Francia.