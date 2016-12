foto Ansa

- Odio e violenza "non sono la soluzione" per "l'aggravarsi della violenza tra israeliani e palestinesi nella striscia di Gaza". Lo dice il Papa in un appello nel quale incoraggia "iniziative e sforzi", esortando "le autorità di entrambe le parti ad adottare decisioni coraggiose in favore della pace e a porre fine a un conflitto con ripercussioni negative in tutta la regione".