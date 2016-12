foto Dal Web

11:19

- Un'esplosione è avvenuta a bordo di un autobus che transitava per il centrale viale Shaul ha-Melech di Tel Aviv, in Israele. Secondo le prime notizie si tratta di un attentato terroristico e ci sarebbero almeno dieci feriti di cui tre in gravi condizioni. Sul posto stanno convergendo numerose ambulanze.