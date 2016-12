L'accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas è stato raggiunto, ma almeno 12 razzi palestinesi sono stati lanciati da Gaza dopo l'intesa. Le autorità israeliane non hanno però denunciato una violazione formale della tregua. Intanto il bilancio delle vittime palestinesi dall'inizio dell'operazione israeliana, 8 giorni fa, a 139 morti. Hamas esulta per un attentato a Tel Aviv, dove un bus è stato fatto esplodere. Appello del Papa per la pace.

01:55 Onu: "Tregua sia rispettata"

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu accolgono con favore l'accordo per la tregua tra le parti in Medio Oriente, al fine di arrivare ad una cessazione duratura delle ostilità a Gaza e in Israele. In una dichiarazione adottata all'unanimità, i Quindici invitano le parti ad agire con serietà per rispettare l'accordo.

22:00 Onu, Ban Ki-moon: "Bene la tregua"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, accoglie con favore l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza raggiunto dalle parti in Medio Oriente. Intervenendo in videoconferenza durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Ban ha sottolineato che tale annuncio arriva al termine di una "settimana sanguinosa".

21:36 Jihad islamica: "Sconfitta storica per Israele"

L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza rappresenta "una sconfitta eccezionale nella storia dell'entità israeliana". Lo ha detto Ramadan Shallah, leader della Jihad islamica nella conferenza stampa col leader di Hamas Khaled Meshaal. "L'avventura israeliana a Gaza è fallita", ha detto a sua volta Meshaal, sottolineando che le due condizioni poste da Hamas, stop agli omicidi mirati e all'invasione sono state inserite nell'accordo di cessate il fuoco.

21:03 Hamas: "Grazie all'Iran per il suo sostegno"

Il leader di Hamas Khaled Meshaal ha espresso apprezzamento all'Iran per il suo sostegno nonostante le divergenze sulla Siria. In una conferenza stampa Meshaal ha aggiunto che Hamas "rispetterà l'accordo di tregua se Israele farà altrettanto". "Se non lo farà risponderemo", ha detto.

20:38 Razzi sparati da Gaza dopo la tregua

Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco sono stati sparati da Gaza verso il sud di Israele 12 missili. Lo riporta il sito di Ynet. Secondo il giornale "un'ora dopo l'entrata in vigore della tregua (le 21 locale , le 20 in Italia) un razzo sparato verso Ahdod è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome". Il sito di Haaretz cita anche la zona di Kiryat Malakhi. Nessun commento finora dalle autorità israeliane.

20:08 Gaza, il cessate il fuoco è entrato in vigore

Il cessate il fuoco fra Israele e Hamas, mediato dall'Egitto con il patrocinio degli Usa, è entrato in vigore ufficialmente - sulla base degli annunci - alle 21 locali, le 20 in Italia. Si attendono ora da Israele e dalla Striscia di Gaza segnali sulla tenuta dell'accordo.

19:57 Netanyahu: "Con Usa bloccheremo traffico armi"

Israele e Stati Uniti coopereranno nella lotta contro il traffico di armi attraverso il Sinai verso Gaza "che provengono per lo più dall'Iran". Lo ha annunciato il premier Benjamin Netanyahu, riferendo di un colloquio odierno con il presidente Barack Obama e confermando l'accordo sul cessate il fuoco.

19:56 Missili dal Libano contro Israele

Due razzi sono stati lanciati questa sera dal sud del Libano in direzione di Israele. Lo ha reso noto la sicurezza libanese precisando che "uno dei razzi è caduto in territorio libanese e l'altro ha proseguito la sua traiettoria in direzione di Israele", senza precisare dove sia caduto.

19:39 Obama: "Grazie a Morsi per i suoi sforzi"

Il presidente americano Barack Obama ha ringraziato il presidente egiziano Mohammed Morsi "per i suoi sforzi per raggiungere un cessate il fuoco sostenibile e per la sua leadership personale nel negoziare la proposta di cessate il fuoco". Lo rende noto la Casa Bianca.

19:38 Stop alle ostilità e varchi aperti

Stop di tutte le ostilità da entrambe le parti, stop agli 'omicidi mirati' israeliani e apertura dei varchi della Striscia di Gaza per facilitare il passaggio delle persone. Sono questi i punti principali dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, resi noti dalla presidenza egiziana.

19:28 Sirene anti razzi in tre città israeliane

Sirene di allarme risuonano con insistenza nelle città israeliane di Ashdod, Ashqelon e Beer Sheva. In questa località un edificio è stato centrato da uno dei molti razzi sparati da miliziani palestinesi di Gaza. Ingenti i danni materiali. La popolazione ha avuto ordine di restare nei rifugi.

18:38 Hillary Clinton ringrazia l'Egitto

Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, soddisfatta dell'annuncio del cessate il fuoco, ha ringraziato il presidente egiziano, Mohammed Morsi, per aver mediato tra le parti e per essersi assunto "responsabilmente la leadership" nella regione.

18:28 Egitto: stop alle armi dalle 20

Il cessate il fuoco sarà in vigore dalle 20 (le 21 ora locale). Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano. Dopo 24 ore di calma, i valichi di confine di Gaza con Israele saranno aperti per permettere la libera circolazione di beni e persone. Dell'accordo sarà garante l'Egitto.

18:04 Israele: sì a tregua, ma non toglieremo blocchi

Israele è d'accordo sulla tregua ma non revocherà il blocco a Gaza.

18:01 Anche l'Egitto conferma il cessate il fuoco

Fonti ufficiali egiziane confermano l'accordo raggiunto tra palestinesi e israeliani sulla tregua.

